Срочно.Плизз Помогите решитьКак изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре цифры?
Математика
Срочно.Плизз Помогите решитьКак изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносят вправо на 2 разряда при умножении на 100, влево на 4 - при делении на 10000, всего на 2 разряда влево, при делении на 100; произведение уменьшится в 100 раз.
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