1) -3x ( 2x-1) 2) 0,5 a (2a-b) - 0,5b (2b-a) 3) (x-2) (x+3) 4) (2a-b) * 8b+ 8b^{2} Очень срочно!! Помогите пожалуй??та!!
Алгебра
1) -3x ( 2x-1) 2) 0,5 a (2a-b) - 0,5b (2b-a) 3) (x-2) (x+3) 4) (2a-b) * 8b+ 8b^{2} Очень срочно!! Помогите пожалуй??та!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3х 2)а-в 3)х (в квадраде)-х-6
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