Люди, помогите пожалуйста!!! Графически выделите причастные и деепричастные обороты, расставьте знаки препинания 1. Возвращаясь домой я загрустила . 2. На улице шел дождь сопровождающийся раскатами грома. 3. Улыбающаяся сам...
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Люди, помогите пожалуйста!!! Графически выделите причастные и деепричастные обороты, расставьте знаки препинания 1. Возвращаясь домой я загрустила . 2. На улице шел дождь сопровождающийся раскатами грома. 3. Улыбающаяся сама себе девушка шла по улице. 4. Подъезжая к станции я уронил шляпу . 5. Не забудьте выключить электроприборы уходя из дома. 6. На дереве сидела ворона громко каркающая куда-то в сторону. 7. Надо мной пролетали улетающие в теплые страны птицы. 8. Произнося этот монолог он выглядел очень трогательно. 9. По улице прогуливался человек недавно вышедший из ближайшего дома. 10. Я увидела кота лакающего молоко из чашки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возвращаясь домой, я загрустила . ДО На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. ПО Улыбающаяся сама себе девушка шла по улице. ПО Подъезжая к станции, я уронил шляпу . ДО Не забудьте выключить электроприборы уходя из дома. ДО На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону. ПО Надо мной пролетали улетающие в теплые страны птицы. ПО Произнося этот монолог, он выглядел очень трогательно. ДО По улице прогуливался человек, недавно вышедший из ближайшего дома. ДО Я увидела кота, лакающего молоко из чашки. ПО ПО - волнистая линия ДО - точка-тире-точка
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