Люди, помогите пожалуйста!!! Графически выделите причастные и деепричастные обороты, расставьте знаки препинания 1. Возвращаясь домой я загрустила . 2. На улице шел дождь сопровождающийся раскатами грома. 3. Улыбающаяся сам...

Гость: Гость:

Возвращаясь домой, я загрустила . ДО На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. ПО Улыбающаяся сама себе девушка шла по улице. ПО Подъезжая к станции, я уронил шляпу . ДО Не забудьте выключить электроприборы уходя из дома. ДО На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону. ПО Надо мной пролетали улетающие в теплые страны птицы. ПО Произнося этот монолог, он выглядел очень трогательно. ДО По улице прогуливался человек, недавно вышедший из ближайшего дома. ДО Я увидела кота, лакающего молоко из чашки. ПО ПО - волнистая линия ДО - точка-тире-точка