Сюжетная цепочка моцарт сольери

Литература
Сюжетная цепочка моцарт сольери
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моцарти Сольери были друзьями но в итоге Сальери отравил ядом своего друга.До этого Моцарта приследовал черный человек как считал Моцарт это была его смертью
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