В половой структуре населения наибольшая доля женщин в странах: 1.Зарубежная Европа 2.Тропическая Африка 3.Зарубежная Азия 4.Латинская Америка
География
В половой структуре населения наибольшая доля женщин в странах: 1.Зарубежная Европа 2.Тропическая Африка 3.Зарубежная Азия 4.Латинская Америка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю в 1. Зарубежная ЕВРОПА
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