В половой структуре населения наибольшая доля женщин в странах: 1.Зарубежная Европа 2.Тропическая Африка 3.Зарубежная Азия 4.Латинская Америка

География
В половой структуре населения наибольшая доля женщин в странах: 1.Зарубежная Европа 2.Тропическая Африка 3.Зарубежная Азия 4.Латинская Америка
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Гость:
Я думаю в 1. Зарубежная   ЕВРОПА
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