Вычислить массу серной кислоты вступивший в реакцию с цинком необходимо для полу??ении 10 г водорода
Химия
Вычислить массу серной кислоты вступивший в реакцию с цинком необходимо для полу??ении 10 г водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)H2SO4+Zn=ZnSO4+H2 2)n->m m(H2)=10/2=5 моль 3)n(H2)=n(H2SO4)=5 моль 4)от количества идем к массе: m(H2SO4)=5*98=490 грамм Mr(H2SO4)=1*2+32+16*4=64+32+2=98 гр/моль Ответ:m(H2SO4)=490 грамм
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