Отметьте знаком «+» верные высказывания. 1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев 2. Возраст древнейших костных останков предков человека превышает 3 млн. лет 3. Древний человек расселялся с территории Аме...
История
Отметьте знаком «+» верные высказывания. 1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев 2. Возраст древнейших костных останков предков человека превышает 3 млн. лет 3. Древний человек расселялся с территории Америки в Азию 4. Кочевое скотоводство развивалось в степной зоне 5. Первым металлом, который освоил человек, была медь 6. Зонами самого раннего земледелия и скотоводства являются Южная Африка и Австралия 7. Зарождение искусства произошло в эпоху неолита 8. Первые крупные земледельческие поселения возникли на территории современной Турции и в Палестине
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