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1/3x+4=0 помогите!!!!
Алгебра
1/3x+4=0 помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3x+4=0 1/3x=-4 x=-4:1/3 x= -12
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