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√(1-3x)\5=1 решить уравнение
Алгебра
√(1-3x)\5=1 решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(1-х)/5^2 =1^2 1-х=1*25 1-х=25 -х=25-1 х= -24
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