Найдите значение выражения ( 3,8-2,3) :0,3

Математика
Найдите значение выражения ( 3,8-2,3) :0,3
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Ответ(ы):
Гость:
Первое действие всегда решаем в скобках( 3,8-2,3) :0,3 =1,5:0.3=5

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