Приведите факты, подтверждающие, что ,,Русь при Ярославе Мудром превратилась в поистине европейскую державу"

История
Приведите факты, подтверждающие, что ,,Русь при Ярославе Мудром превратилась в поистине европейскую державу"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При Ярославе Мудрым было четкое управление государством. В 1046 г. заключил мирный договор с Византийской империи. Ярослав с помощью династических браков стремился укрепить положение Руси в Европе. Он был женат на дочери шведского короля. Свою сестру отдал в жены польскому королю. Дочь Анна была выдана замуж за французкого короля. Анастасия, стала королевой Венгрии. Елизавета, вышла замуж за норвежского принца, который в последствии стал королем. После гибели мужа Елизавета вышла замуж вторисно- за датского монарха. При дворе Ярослава одно врямя  жили сыновья английского короля. 
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