Даю 45 баллов, решите 106 пример пожалуйста, буду благодарен за помощь!!

Алгебра
Даю 45 баллов, решите 106 пример пожалуйста, буду благодарен за помощь!!
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