Перевод с казахского молдир
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Перевод с казахского молдир
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Перевод имени Мөлдір значит чистая,честная Слово мөлдір-прозрачно-чистая,
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