Перевод с казахского молдир

Қазақ тiлi
Перевод с казахского молдир
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перевод имени Мөлдір значит чистая,честная Слово мөлдір-прозрачно-чистая,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1. Какое количество вещества соответствует хлориду натрия NaCl массой 5,86? 2. Какой о??ъём при н.у. занимают 96г озона О3? 3. Сколько молекул ...
Ответить
Другие предметы
почему слава и знатность города не всегда зависит от его размеров
Ответить
Физика
В сосуде с водой плавает кусок льда. Поверх воды наливают бензин, так, что кусок ль??а оказывается полностью покрытым бензином. Изменится ли уровен...
Ответить
Математика
Номер 5. Просто напишите букву каждой задачи и букву подходящего уравнения. Заранее спасибо!)))
Ответить
Русский язык
Помогитееее пож прямо сейчааааааас срочно
Ответить