Помогитееее пож прямо сейчааааааас срочно

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Помогитееее пож прямо сейчааааааас срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дядя Фёдор умелый мальчик.Шарик говорящая собака.Красивый кот который умеет шить.Просто почтальон(не знаю что сказать).
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