С кем реагирует аммиак.напишите уравнения возможных реакций
Химия
С кем реагирует аммиак.напишите уравнения возможных реакций
Ответ(ы):
Гость:
NH3 + HNO3 ---- NH4NO3 2NH3 +2K ----- 2 KNH2 + H2 2NH3 + 2 Na -----2NaNH2 +H2 4NH3 + 3O2 ----- 2N2 + 6 H2O 4NH3 + 5O2 ----- 4NO +6H2O 4NH3 + 2NaOCl ----- 2N2H4 + 2NaCl + 2 H2O NH3 + CH3Cl ------ (CH3NH3)Cl
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