Вычислите объем аммиака, который образуется при взаимодействии 40г 10 % - го раствор?? гидроксида натрия с нитратом аммония
Химия
Вычислите объем аммиака, который образуется при взаимодействии 40г 10 % - го раствор?? гидроксида натрия с нитратом аммония
Ответ(ы):
Гость:
MNaOH=40·0.1=4g 4g x L NaOH+NH4NO3=NH3↑+NaNO3+H2O 40g 22.4L x=4·22.4÷40=2.24L
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