Вычислите объем аммиака, который образуется при взаимодействии 40г 10 % - го раствор?? гидроксида натрия с нитратом аммония

Химия

Вычислите объем аммиака, который образуется при взаимодействии 40г 10 % - го раствор?? гидроксида натрия с нитратом аммония

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