Сочинение на тему " каждый человек может стать учителем?" два аргумента приведен??ый из каких либо рассказов
Литература
Сочинение на тему " каждый человек может стать учителем?" два аргумента приведен??ый из каких либо рассказов
Ответ(ы):
Гость:
Я учусь в (в каком классе учишся ты) классе. Мне нравится размышлять о будущем. Какую профессию мне выбрать? Моя мама учитель. И мне, как всем детям, хочется быть похожей на неё. Я люблю слушать мамины рассказы о школе и её учениках. Она рассказывает о них с такой любовью, как будто все они её дети. Я даже немного ревную. Но когда на уроке вижу, как слушают, и как любят мою маму ученики, очень горжусь ею. И я поняла, что настоящий учитель любит не только свой предмет, но и своих учеников. Когда я обдумывала тему сочинения, мне вспомнилась «Легенда о Данко» М. Горького, мы читали её с мамой. Настоящий учитель, как Данко освещает своим сердцем, своим умом и любовью жизненный путь учеников. И, от того каким он будет, зависит будущее учеников.«Не за деньги, славу или званияПестуют детей учителя,-Это их высокое звание,На котором держится земля!»Не каждый человек может стать учителем. А быть настоящим Учителем - это призвание и талант. Я думаю, что мой учитель Прокофьева Марина Дмитриевна заслуживает это звание. Она добрая и требовательная, справедливая и мудрая. Марина Дмитриевна всегда в творческом поиске, вдохновляет учеников на достижение всё новых и новых высот. А ещё она учит нас жить и любить Родину, родителей, друзей и всех людей. Марина Дмитриевна радуется нашим успехам и победам. Даже самым маленьким – первое прочитанное слово, правильно решённый пример, удачно написанное сочинение. И мы стараемся радовать её своими успехами. Мы очень любим своего учителя и хотим быть похожими на неё. Вот и получается, что учитель – это очень высокое звание, а не профессия. Учитель – это целая жизнь. Конечно, учитель не Бог, не великий мудрец, и не может вершить судьбы и предопределять будущее. Но он непосредственный участник. Ведь именно учителю доверено самое дорогое – дети, будущее страны, будущее всей планеты. И самой главной радостью для учителя является благодарность учеников.«Не смейте забывать учителей!Пусть будет жизнь достойна их усилий-Учителями славится Россия.Учителя приносят славу ей.Не смейте забывать учителей» Не смейте наступать на «гордое сердце» ногой. Не уподобляйтесь осторожным людям. Пусть вечно горит «гордое сердце» Учителя!
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