Сырьем для производства азотной кислоты является: А)Аммиак, Б)нитрат калия В)а??от Г)водород
Химия
Сырьем для производства азотной кислоты является: А)Аммиак, Б)нитрат калия В)а??от Г)водород
Ответ(ы):
Гость:
Сырьё для кислоты-аммиак
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