ПОМОГИТЕ СРОЧНО РЕШИТЬ ПЛИЗ ! !!!!
Физика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО РЕШИТЬ ПЛИЗ ! !!!!
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1 вариант - ответ 4)2 - 3)3 - 3)
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