Найти площадь ромба со стороной 10см и высотой 8 см
Математика
Найти площадь ромба со стороной 10см и высотой 8 см
Ответ(ы):
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S=a·h; a=10см;h=8см; S=10·8=80(см²)
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