Запишите поговорки вставляя пропущеные буквы. укажите склонение и падеж каждого ??мени существительного. из песни слова не выкинешь. по песне и припев. на рынке пословицы не купишь. книга в счастье украшает, а в несчастье у...

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Запишите поговорки вставляя пропущеные буквы. укажите склонение и падеж каждого ??мени существительного. из песни слова не выкинешь. по песне и припев. на рынке пословицы не купишь. книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.

Автор: Гость