Запишите поговорки вставляя пропущеные буквы. укажите склонение и падеж каждого ??мени существительного. из песни слова не выкинешь. по песне и припев. на рынке пословицы не купишь. книга в счастье украшает, а в несчастье у...
Русский язык
Запишите поговорки вставляя пропущеные буквы. укажите склонение и падеж каждого ??мени существительного. из песни слова не выкинешь. по песне и припев. на рынке пословицы не купишь. книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.
Ответ(ы):
Гость:
Из песни(Р.п.1 скл) слова(Р.п.2 скл) не выкинешь. По песне(Д.п.1 скл) и припев(И.п.2 скл). На рынке(П.п.2 скл) пословицы(Р.п.1 скл) не купишь. Книга(И.п.1 скл) в счастье(П.п.2 скл) украшает,а в несчастье(П.п.2 скл) утешает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Маленький шарик, имеющий массу 400г, привязанный к невесомой нерастяжимой нити дли??ой 39,2см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максим...
Физика
0,04 кг углекислова газа нагревают при постоянном объеме.Определите изменение внутренней энергии при нагревании от 20 до 100°
Алгебра