Маленький шарик, имеющий массу 400г, привязанный к невесомой нерастяжимой нити дли??ой 39,2см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальный угол отклонения нити от вертикали составляет 90°. Ускорение свободного па...

Физика

Маленький шарик, имеющий массу 400г, привязанный к невесомой нерастяжимой нити дли??ой 39,2см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальный угол отклонения нити от вертикали составляет 90°. Ускорение свободного падения считать равным 10м/с². Какова максимальная сила натяжения нити при колебаниях? Ответ привести в ньютонах.

Автор: Гость