Маленький шарик, имеющий массу 400г, привязанный к невесомой нерастяжимой нити дли??ой 39,2см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальный угол отклонения нити от вертикали составляет 90°. Ускорение свободного па...

Физика
Маленький шарик, имеющий массу 400г, привязанный к невесомой нерастяжимой нити дли??ой 39,2см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Максимальный угол отклонения нити от вертикали составляет 90°. Ускорение свободного падения считать равным 10м/с². Какова максимальная сила натяжения нити при колебаниях? Ответ привести в ньютонах.
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Гость:
Максимальная сила натяжения будет в нижней точке и равна весу 4 Н
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