Ввести слово. если его первая буква "а", вывести его. паскаль срочно..
Информатика
Ввести слово. если его первая буква "а", вывести его. паскаль срочно..
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