С каким международным объединением РФ не планирует развитие стратегического отн??шения? 1. СНГ 2. ЕврАзЭС 3. Совет экономической взаимопомощи 4. ШОС 5. БРИКС

Право
С каким международным объединением РФ не планирует развитие стратегического отн??шения? 1. СНГ 2. ЕврАзЭС 3. Совет экономической взаимопомощи 4. ШОС 5. БРИКС
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3. Совет экономической взаимопомощи (прекратил свою деятельность в 1991 году)
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