У Ани 10 р а у Леры 14 р сколько пластинок они могут купить если пластинка стоит 4 р
Математика
У Ани 10 р а у Леры 14 р сколько пластинок они могут купить если пластинка стоит 4 р
Ответ(ы):
Гость:
6 пластинок 10+14=24(пл) 24:4 6(пл)
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