Почему страдает и терзается Р. Раскольников после приступления?

Гость: Гость:

Он до это считал себя "чистым человеком", а не обычной " тварью дрожащей" , но после убийства он перестал считать себя человеком,он для себя стал незначимым,ещё он хотел убить только одного человека он знал что она "тварь дрожащяя" ,но как мы знаем он убил и невинную девушку о которой не знал..