Почему страдает и терзается Р. Раскольников после приступления?
Литература
Почему страдает и терзается Р. Раскольников после приступления?
Ответ(ы):
Гость:
Он до это считал себя "чистым человеком", а не обычной " тварью дрожащей" , но после убийства он перестал считать себя человеком,он для себя стал незначимым,ещё он хотел убить только одного человека он знал что она "тварь дрожащяя" ,но как мы знаем он убил и невинную девушку о которой не знал..
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