Под буквой б надо срочно плиз заранее спасибо
Математика
Под буквой б надо срочно плиз заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
80+80 умнож. 2=240 240:2=120 ответ 120 бутылок сока выпили.
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