У Матушки Мидоус в амбаре хранилось 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке. Ячменя было на 54кг меньше,чем пшеницы. Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешочки, по 3 кг в каждый....
Математика
У Матушки Мидоус в амбаре хранилось 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке. Ячменя было на 54кг меньше,чем пшеницы. Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешочки, по 3 кг в каждый. Сколько мешочков с пшеницей и сколько мешочков с ячменём у них получилось?
Ответ(ы):
Гость:
9-7=2 54:2=27 27*9:3=81 меш. с пшеницей 27*7:3=63 меш. с ячменем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 м ползет улитка . за день она поднимается на 4м , а за ночь опускается на 3м . через сколько дней улитка доберетс...
Русский язык
Плиз рибят задание :напиши словосочитания в указыных формах ::нижняя полка-ед ч Д п, полка-мн ч П п, полка-ед ч В п ,чёрное море-ед ч П п ,чёрное м...