У Матушки Мидоус в амбаре хранилось 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке. Ячменя было на 54кг меньше,чем пшеницы. Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешочки, по 3 кг в каждый....

Математика

У Матушки Мидоус в амбаре хранилось 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке. Ячменя было на 54кг меньше,чем пшеницы. Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешочки, по 3 кг в каждый. Сколько мешочков с пшеницей и сколько мешочков с ячменём у них получилось?

Автор: Гость