Подготовте отзыв на неизвестный цветок писателя платонова

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Писатель Платонов подарил эту сказку своей дочери Маше, которая позже посвятила всю свою жизнь памяти отца. Она организовала больше 50 посмертных изданий Платонова. Неизвестный цветок один из последних рассказов писателя. Спустя годы это произведение было высоко оценито. «Неизвестный цветок» - один из последних рассказов писателя. .. Рассказ Платонова «Неизвестный цветок» заставляет читателя всерьез задуматься о трудностях человеческой жизни. Платонов постоянно возвращает нас к мысли о том, что человек рождается дважды. Обратимся к началу сказки, где описывается жизнь цветка на пустыре. Вот две первые фразы: «Жил на свете маленький цветок. Никто не знал, что он есть на земле» . В них уже звучит то чувство щемящего одиночества, которым насыщен эмоциональный мир героев Платонова, вечная тоска сиротливых душ, живущих на земле. Здесь значима каждая деталь, каждое слово. Читатель чувствует в описании грусть, печаль и тоску, нагнетаемую автором цепочкой обычных на первый взгляд слов : «маленький – никто – на земле» .