Кто такая Евдокия? она положительная или отрицательная героиня?

Литература
Кто такая Евдокия? она положительная или отрицательная героиня?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ана героиня и учитель Миши и Маши,кости.
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