Масса 10 литров бензина равна 7,3 кг. Какова масса 15 литров бензина?
Алгебра
Масса 10 литров бензина равна 7,3 кг. Какова масса 15 литров бензина?
Ответ(ы):
Гость:
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