Идеальный газ совершил работу 500Дж. При этом ему передали количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия?

Физика

Идеальный газ совершил работу 500Дж. При этом ему передали количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия?

Автор: Гость