Идеальный газ совершил работу 500Дж. При этом ему передали количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия?
Физика
Идеальный газ совершил работу 500Дж. При этом ему передали количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия?
Ответ(ы):
Гость:
DU=Q-A=300-500=-200 Дж Уменьшилась на 200 Дж
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