Словосочетания с синонимами - первая желтизна, оскудеет птичья столовая
Литература
Словосочетания с синонимами - первая желтизна, оскудеет птичья столовая
Ответ(ы):
Гость:
Ранняя желтизна,обеднеет, иссякнет, разорится птичья столовая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Идеальный газ совершил работу 500Дж. При этом ему передали количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия?
Геометрия
Математика
В первом мотке 572 см проволоки, а во втором на 2м 48 см больше. Сколько сантиметров проволоки в двух мотках.
Математика
Помогите пожалуйста! Длина сарая 80 дм, ширина 60дм. Дровами занято 3/4 всей площади, на 1/8 остальной площади помещены кирпичи. Сколько квадратных...