Словосочетания с синонимами - первая желтизна, оскудеет птичья столовая

Литература
Словосочетания с синонимами - первая желтизна, оскудеет птичья столовая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ранняя желтизна,обеднеет, иссякнет, разорится птичья столовая.
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