Решите срочно.N =4 Плыыыыззз

Геометрия
Решите срочно.N =4 Плыыыыззз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первом нужно из координат конца вектора вычесть координаты начала . получится (-2;-3;0) во втором сначала домножим на 2 координаты вектора в - (8;2;-4) теперь вычтем координаты вектора с (8-4=4;2-4=-2;-4+3=-1) теперь находим длину вектора : корень квадратный из (8^2+(-2)^2+(-1)^2) = 8.3066
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