В овощном магазине купили 6 кг лука и 8 кг кортофелья по той же цене за кортофель за??латили на 10 рублей больше сколько заплатили отдельно за лук и кортофель

Математика

В овощном магазине купили 6 кг лука и 8 кг кортофелья по той же цене за кортофель за??латили на 10 рублей больше сколько заплатили отдельно за лук и кортофель

Автор: Гость