В овощном магазине купили 6 кг лука и 8 кг кортофелья по той же цене за кортофель за??латили на 10 рублей больше сколько заплатили отдельно за лук и кортофель
Математика
В овощном магазине купили 6 кг лука и 8 кг кортофелья по той же цене за кортофель за??латили на 10 рублей больше сколько заплатили отдельно за лук и кортофель
Ответ(ы):
Гость:
8 кг-6 кг=2 кг (больше картофеля) 10 руб:2 кг=5 руб/кг (за 1 кг) 6 кг*5 руб/кг=30 руб (за лук) 8 кг*5 руб/кг=40 руб (за картофель) Ответ: за лук заплатили 30 руб, за картофель заплатили 40 руб
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