По катушке проходит электрический ток 12 А. Магнитный ток, пронизывающий катушку, ф=0.5.Найти энергию магнитного поля катушки.
Физика
По катушке проходит электрический ток 12 А. Магнитный ток, пронизывающий катушку, ф=0.5.Найти энергию магнитного поля катушки.
Ответ(ы):
Гость:
E=L*I^2 /2 L= Ф/I E= Ф*I/2 = 0,5 Вб * 12 А / 2= 3 Дж
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