Помогите пожалуйста решить 8 и 10
Физика
Помогите пожалуйста решить 8 и 10
Ответ(ы):
Гость:
8) R=U/I=4/2=2 Ом 9) I=U/R=24/6=4 A 10) R=U/I=1,5/0,2=7,5 Ом
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