Сторона ромба равна 10, а одна из его диагоналей 16. Найдите длину высоты ромба
Математика
Сторона ромба равна 10, а одна из его диагоналей 16. Найдите длину высоты ромба
Ответ(ы):
Гость:
A=10, d₁=16 по теореме Пифагора: (1/2)d₂=√(a²-(1/4)d₁²) (1/2)d₁=√(10²-8²), d₂=6*2, d₂=12 Sромба=(1/2)d₁*d₂. S=(1/2)*16*12. S=96 Sромба=a*h 96=10*h h=9,6 ответ: высота ромба h=9,6
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