1.Переносчик водорода из световой фазы фотосинтеза в темновую: а. АТФ; б. ферменты; ??. НАДФ; г. хлорофилл. Организмы, 2.использующие энергию химических реакций: а. фототрофы; б. хемотрофы; в. сапротрофы; г. гетеротрофы. 3.Све...

Биология

1.Переносчик водорода из световой фазы фотосинтеза в темновую: а. АТФ; б. ферменты; ??. НАДФ; г. хлорофилл. Организмы, 2.использующие энергию химических реакций: а. фототрофы; б. хемотрофы; в. сапротрофы; г. гетеротрофы. 3.Световая фаза фотосинтеза происходит в: а. гранах с хлорофиллом; б. бесцветной строме хлоропластов; в. цитоплазме; г. митохондриях. 4.Обязательный участник всех процессов диссимиляции: а. энергия света; б. кислород; в. углекислый газ; г. ферменты .5. Переносчик наследственной информации к месту синтеза белка: а. ДНК; б. т-РНК; в. и-РНК; г. ферменты. 6. Транскрипцией называется процесс: а. удвоения ДНК; б. сборки и-РНК; в. образования белковой молекулы белка на рибосомах; г. синтез АТФ. 7. Клеточный метаболизм складывается из двух взаимосвязанных и противоположных процессов: а. жизни и смерти; б. роста и развития; в. поглощения и выделения энергии; г. возбуждения и торможения. 8. Трансляция как этап биосинтеза белка происходит в: а. ядре; б. митохондриях; в. лизосомах; г. рибосомах.

Автор: Гость