Какую роль играют объекты природы в жизни людей
Окружающий мир
Какую роль играют объекты природы в жизни людей
Ответ(ы):
Гость:
Природа даёт нам всё необхадимое
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