Помощ багаж ландыш ноч

Гость: Гость:

Помощь багаж ландыш ночь ж.р. мр.р. мр.р ж.р У сущ. ж.р. пиши ь а в мр.р. не пиши например малыш это мр. р. мы не пишем на конце ь дочь это ж.р. пишим ь ж.р. отвечает на вопрос (дочь(чья?)она моя мр.р. отвечает на вопрс (малыш(чей?)он мой)