(3 1/2 : 4 2/3 + 4 2/3 : 3 1/2) • 4 4/5 = Помогите
Математика
(3 1/2 : 4 2/3 + 4 2/3 : 3 1/2) • 4 4/5 = Помогите
Ответ(ы):
Гость:
(3 1/2 : 4 2/3 + 4 2/3 : 3 1/2) * 4 4/5 = 10 1) 3 1/2 : 4 2/3 = 7/2 : 14/3 = 7/2 * 3/14 = (1*3)/(2*2) = 3/4 2) 4 2/3 : 3 1/2 = 14/3 : 7/2 = 14/3 * 2/7 = (2*2)/(3*1) = 4/3 = 1 1/3 3) 3/4 + 1 1/3 = 9/12 + 1 4/12 = 1 13/12 = 2 1/12 4) 2 1/12 * 4 4/5 = 25/12 * 24/5 = (5*2)/(1*1) = 10
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