Хулиганство есть подложное доказательство самому себе, что ты отнюдь не какое-то ??алкое ничтожество, не какая-нибудь серятина, а мятежник, гордый бунтарь против устоев. (Е. Евтушенко, российский поэт) 1. Как вы понимаете это в...
Обществознание
Хулиганство есть подложное доказательство самому себе, что ты отнюдь не какое-то ??алкое ничтожество, не какая-нибудь серятина, а мятежник, гордый бунтарь против устоев. (Е. Евтушенко, российский поэт) 1. Как вы понимаете это высказывание? 2. Согласны ли вы с автором? Почему? 3. Что такое хулиганство? В чём оно может выражаться? 4. Почему хулиганство считается административным правонарушением? 5. Какие наказания могут быть за хулиганство?
Ответ(ы):
Гость:
1)Я считаю что это высказы
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