В треугольнике АВС известно, что АВ=14 см,ВС=21см.На стороне АВ на расстоянии 4 см от вершины А отмечена точка D , через которую проведена прямая,параллельная стороне АС.Найдите отрезки ,на которые эта прямая делит сторону ВС. ...
Математика
В треугольнике АВС известно, что АВ=14 см,ВС=21см.На стороне АВ на расстоянии 4 см от вершины А отмечена точка D , через которую проведена прямая,параллельная стороне АС.Найдите отрезки ,на которые эта прямая делит сторону ВС. С решением пжлст:з
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники АВС и образованный подобны по 2-м углам. Значит, стороны в них пропорциональны. ВD = 10. 14/10 = 21/x, где х - отрезок, соединяющий точку В и точку, полученную при пересечении прямой стороны ВС. Отсюда х=15, а другой отрезок равен 21 - 15 = 6.
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