Наружный скелет и внутрений: их приемущества, недостатки и чем образованы? помог??те плиз! очень надо!
Биология
Наружный скелет и внутрений: их приемущества, недостатки и чем образованы? помог??те плиз! очень надо!
Ответ(ы):
Гость:
Внутренний скелет представлен костями, образован костной тканью. Преимущества - подвижный, за счет суставов между костями. Относительно прочный. Недостатки - недостаточно защищает внутренние органы от повреждений. Наружный скелет - хитиновый покров. Достаточно прочный, хорошо защищает внутренние органы. Громоздкий, ограничивает движения
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