Придумать 3 существительных и прилагательных 3 глагола
Русский язык
Придумать 3 существительных и прилагательных 3 глагола
Ответ(ы):
Гость:
Яблоко шмель кирпич большой твёрдый белый падать видеть слышать
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