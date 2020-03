Помогите! Перепишите предложения и заполните пропуски соответствующей формой г??агола to be. 1. There____a cupboard in the kitchen. 2.There_______five chairs in the living room. 3.______there any milk in the cup. 4.There _...

Английский язык

Помогите! Перепишите предложения и заполните пропуски соответствующей формой г??агола to be. 1. There____a cupboard in the kitchen. 2.There_______five chairs in the living room. 3.______there any milk in the cup. 4.There ___ a sheet and two pillows on the bed. 5._____there seven boys in the room?

