2 любых числительных разобрать
Русский язык
2 любых числительных разобрать
Ответ(ы):
Гость:
Тридцать восемь школьников шли в школу.Тридцать восемь-имя числительное,сколько?-тридцать восемь,начальная форма-тридцать во.семь,составное,количественное,целое,именительный падеж,подлежащее.В восьмой палате лежала знакомая девочка.Восьмой-имя числительное.,начальная форма -восьмой.,простое.,порядковое.,предложный падеж.,единственное число.,женский род.,определение.
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