Запишите неправильную дробь в виде смешанной дроби 5/2; 17/5; 20/3; 51/12; 111/20; 9/4; 17/3; 28/5; 41/10; 112/25
Математика
Запишите неправильную дробь в виде смешанной дроби 5/2; 17/5; 20/3; 51/12; 111/20; 9/4; 17/3; 28/5; 41/10; 112/25
Ответ(ы):
Гость:
5/2= 2 1/2 17/5=3 2/5 20/3=6 2/3 51/12=4 3/12=4 1/4 111/20=5 11/20 9/4=2 1/4 17/3=5 2/3 28/5=5 3/5 41/10=4 1/10 112/25=4 12/25
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