Помогите решить уравнение y:9-28=32
Математика
Помогите решить уравнение y:9-28=32
Ответ(ы):
Гость:
Y:9-28=32; У:9=32+28; У=60*9; У=540
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